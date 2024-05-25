Зеленский признал нежелание Запада отправлять военных на Украину

Зеленский: страны Запада не предлагали отправлять своих военных на Украину

Руководство стран Запада не предлагало отправлять своих военных на украинскую территорию. Это признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times, опубликованном на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Это правда, что нам никто ничего не предлагал», — подчеркнул он, отметив, что Украина и не направляла запроса на подобные инициативы об отправке военного контингента.

Все сообщения об отправке военных стран НАТО до сих пор распространялись в СМИ, но реальных решений принято не было. «Много говорили в СМИ, но ничего за этим не последовало», — добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о предложениях лидеров различных стран о прекращении огня на Украине, но при этом отказался их рассматривать. По его мнению, этим якобы может воспользоваться Россия для подготовки к новым наступательным действиям.