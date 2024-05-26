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22:10, 26 мая 2024Россия

Гладков посетил пострадавших в результате обстрелов ВСУ детей

Губернатор Гладков посетил пострадавших в результате обстрелов ВСУ детей
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил детей и взрослых, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас в больнице находятся 26 человек из Шебекино, Белгорода и других населенных пунктов области.

«Трое пострадавших сейчас находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, из них под ИВЛ двое мужчин с открытыми черепно-мозговыми травмами, которых доставили в больницу после вчерашних прилетов в областном центре», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что еще 23 пациента находятся в амбулаторных палатах. Среди них — восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка, добавил глава региона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ вновь выпустили снаряды по Белгородской области. Они были сбиты около 16:30 (по московскому времени) дежурными средствами ПВО. Обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Ольха», уничтожены два снаряда.

Кроме того, 26 мая Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

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      Евгений Силаев
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