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15:44, 26 мая 2024Забота о себе

Названы пять начинающихся как простуда опасных детских заболеваний

Педиатр Лопушанская: менингит и энцефалит у детей начинаются как простуда

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Некоторые опасные заболевания у детей на начальном этапе по симптоматике могут быть похожи на простуду, предупредила педиатр Наталья Лопушанская. Ее слова приводит «Газета.Ru».

К начинающимся как обычная простуда опасным детским заболеваниям Лопушанская отнесла прежде всего энцефалит, менингит, инфекционный мононуклеоз, стрептококковый тонзиллофарингит, мочевые инфекции. По ее словам, каждый из этих недугов сопровождается повышенной температурой, характерной для ОРВИ. Однако врач подчеркнула: это самый неспецифический симптом простуды. При респираторных инфекциях лихорадка чаще всего сопровождается кашлем, насморком, болью в горле, иногда головной болью.

При этом при менингите, продолжила педиатр, повышенная температура сочетается с нарушениями сознания, судорогами, рвотой, выраженной головной болью. Также нарушение сознания и походки на фоне лихорадки может быть первым признаком энцефалита.

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«Боль в горле с повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов может быть признаком стрептококковой инфекции или инфекционного мононуклеоза», — объяснила врач. При этом лихорадка без каких-либо проблем со стороны носоглотки и дыхательных путей может быть симптомом мочевой инфекции. В этом случае Лопушанская рекомендовала обязательно сделать ребенку анализ мочи, так как вовремя нераспознанный цистит или уретрит могут перерасти в пиелонефрит разной степени тяжести.

Ранее врач Мария Барская рассказала о симптомах болезней щитовидной железы у детей. Гипотиреоз у детей проявляется избыточной массой тела вплоть до ожирения на фоне умеренного питания, задержкой темпов роста и полового развития, мышечной слабостью.

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