В России отреагировали на призыв Зеленского к США и КНР посетить «саммит мира»
Решать вопрос об урегулировании украинского конфликта без участия России глупо, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину посетить «саммит мира» в Швейцарии.
«Я думаю, что Зеленский прекрасно понимает, что любые переговоры без участия России вообще не имеют никакого смысла. Потому что все, что происходит сегодня, — это развязанная война против России, против русскоязычного населения, против всего русского мира и против тех, кто выступает за многополярный мир. И сегодня решать вопросы без нашего участия, как это пытались сделать на протяжении всего времени, это просто глупо», — заявил Чепа.
По словам депутата, украинский лидер пытается привлечь к себе внимание западных политиков.
«Ему кажется, что центр притяжения сегодня — это Украина, весь мир вращается вокруг Украины, а центром Украины является он. Практически пуп земли — это Зеленский. Он так видит себя», — заключил парламентарий.
Ранее Зеленский записал видео из Харькова, в котором обратился к Байдену и Си Цзиньпину. В частности, он призвал глав вышеуказанных государств поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.