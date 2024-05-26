В России отреагировали на призыв Зеленского к США и КНР посетить «саммит мира»

Депутат Чепа: решать вопрос об урегулировании украинского конфликта без РФ глупо

Решать вопрос об урегулировании украинского конфликта без участия России глупо, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину посетить «саммит мира» в Швейцарии.

«Я думаю, что Зеленский прекрасно понимает, что любые переговоры без участия России вообще не имеют никакого смысла. Потому что все, что происходит сегодня, — это развязанная война против России, против русскоязычного населения, против всего русского мира и против тех, кто выступает за многополярный мир. И сегодня решать вопросы без нашего участия, как это пытались сделать на протяжении всего времени, это просто глупо», — заявил Чепа.

По словам депутата, украинский лидер пытается привлечь к себе внимание западных политиков.

«Ему кажется, что центр притяжения сегодня — это Украина, весь мир вращается вокруг Украины, а центром Украины является он. Практически пуп земли — это Зеленский. Он так видит себя», — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский записал видео из Харькова, в котором обратился к Байдену и Си Цзиньпину. В частности, он призвал глав вышеуказанных государств поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.

