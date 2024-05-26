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14:24, 26 мая 2024Мир

В России отреагировали на призыв Зеленского к США и КНР посетить «саммит мира»

Депутат Чепа: решать вопрос об урегулировании украинского конфликта без РФ глупо

Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters

Решать вопрос об урегулировании украинского конфликта без участия России глупо, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину посетить «саммит мира» в Швейцарии.

«Я думаю, что Зеленский прекрасно понимает, что любые переговоры без участия России вообще не имеют никакого смысла. Потому что все, что происходит сегодня, — это развязанная война против России, против русскоязычного населения, против всего русского мира и против тех, кто выступает за многополярный мир. И сегодня решать вопросы без нашего участия, как это пытались сделать на протяжении всего времени, это просто глупо», — заявил Чепа.

По словам депутата, украинский лидер пытается привлечь к себе внимание западных политиков.

«Ему кажется, что центр притяжения сегодня — это Украина, весь мир вращается вокруг Украины, а центром Украины является он. Практически пуп земли — это Зеленский. Он так видит себя», — заключил парламентарий.

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Ранее Зеленский записал видео из Харькова, в котором обратился к Байдену и Си Цзиньпину. В частности, он призвал глав вышеуказанных государств поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.

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