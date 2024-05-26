В Госдуме назвали возможную причину лишения земельного участка

Депутат Гаврилов: участок могут поставить на учет как бесхозяйный объект

Глава комитета Государственный Думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов назвал причину, из-за которой можно лишиться земельного участка. Его слова передает РИА Новости.

Гаврилов сказал, что участок могут поставить на учет как бесхозный объект недвижимости, если право собственности на него не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а органы местного управления не смогли установить собственника. Он уточнил, что только при наличии зарегистрированного в ЕГРН права собственности можно распоряжаться недвижимостью.

Депутат отметил, что информация об объекте должна быть доступна как на «Госуслугах», так и на официальном сайте Росреестра. По его словам, в некоторых случаях граждане не знают о необходимости регистрации объекта недвижимости в ЕГРН либо вообще не в курсе, что являются собственниками участка. Он порекомендовал всем собственникам объектов недвижимости предоставить заявление о государственной регистрации ранее возникшего права.

Гаврилов подчеркнул, что к такому заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы и при необходимости доверенность, подтверждающую соответствующие полномочия представителя заявителя.

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