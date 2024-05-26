Значение перехода села в Харьковской области под контроль России объяснили

Эксперт Кошкин: когда РФ берет контроль над селами — это успешное продвижение

Когда Вооруженные силы (ВС) России берут контроль над селами в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — это успешное продвижение, заявил военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил значение перехода села Берестовое в Харьковской области под контроль России.

«Сразу можно сказать: когда берут села — это успешное продвижение! Так что это очень важно. Есть успех, который выглядит следующим образом: взяли Берестовое и готовы двигаться дальше», — высказался Кошкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области. Кроме того, эти же подразделения за последние сутки нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР.

Утверждается, что в этом районе ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, а также ряд военной техники, среди которой две американские гаубицы.