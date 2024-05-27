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14:20, 27 мая 2024Россия

Четыре российских населенных пункта остались без света из-за атаки ВСУ

Губернатор Гладков: Дроновка и Смородино остались без света из-за ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Reuters

Сразу четыре населенных пункта Белгородской области остались без света из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, полностью без света остались поселки Дроновка и Смородино. Села Дорогощь и Почаево обесточены частично. Глава региона сообщил, что электричество пропало после сброса украинским дроном боеприпаса.

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«Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны», — объявил Гладков.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания в санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.

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      Марк Леонов
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