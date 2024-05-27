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00:16, 27 мая 2024Наука и техника

Найден способ подавить мужскую сперму для безопасного секса

Фото: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock / Fotodom

Ученые нашли способ подавить активность сперматозоидов в качестве метода мужской контрацепции для безопасного секса. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Специалисты выявили небольшую молекулу, которая ингибирует серин/треониновую киназу 33 (STK33) — белок, необходимый для мужской фертильности. STK33 в изобилии содержится в семенниках и необходим для формирования функциональных сперматозоидов.

Нокаут гена STK33 у мышей делает их бесплодными из-за плохой подвижности сперматозоидов. У мужчин мутация гена STK33 приводит к бесплодию, вызванному теми же дефектами спермы, что и у мышей. Однако эта мутация не приводит к другим негативным последствиям для здоровья, поэтому ген STK33 считается жизнеспособной мишенью для потенциальных безопасных контрацептивов.

Хотя ингибиторы STK33 известны, ни один из них не является STK33-специфичным или эффективным. В новом исследовании ученые применили технологи ДНК-кодированной химии (DEC-Tec) для скрининга более подходящих ингибиторов. Наиболее эффективным оказалось соединение CDD-2807, которое успешно преодолевало гематотестикулярный барьер и в низких дозах снижало подвижность и количество сперматозоидов у мышей. Это влияние было обратимым.

Авторы планируют дальнейшие исследования для изучения влияния CDD-2807 на фертильность приматов.

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      Александр Еникеев
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