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18:56, 27 мая 2024Экономика

Домохозяйкам посоветовали залить раковину кетчупом

«Тут.Новости»: томатный соус эффективен при очистке слива в раковине

Фото: Sanibell BV / Unsplash

Томатный соус является эффективным средством очистки сливного отверстия в раковине. Использовать кетчуп для мытья сантехники посоветовали эксперты «Тут.Новости».

Проводить уборку рекомендуется в перчатках. Для очистки сливного отверстия домохозяйке потребуется бутылка или пакетик кетчупа. Его следует залить в отверстие и оставить на десять минут. Затем останется протереть слив от остатков соуса.

Эксперты объяснили, что томатный кетчуп является продуктом с повышенной кислотностью и за счет этого помогает очищать поверхности. Наличие в составе уксуса поможет вернуть металлическим элементам утраченный блеск.

Ранее домохозяйкам посоветовали чистить пластиковый подоконник с помощью перекиси водорода. Ее следует нанести на загрязненные участки, оставить на пару минут, а после вытереть насухо.

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      Мария Черкасова
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