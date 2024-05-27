Домохозяйкам посоветовали залить раковину кетчупом

«Тут.Новости»: томатный соус эффективен при очистке слива в раковине

Томатный соус является эффективным средством очистки сливного отверстия в раковине. Использовать кетчуп для мытья сантехники посоветовали эксперты «Тут.Новости».

Проводить уборку рекомендуется в перчатках. Для очистки сливного отверстия домохозяйке потребуется бутылка или пакетик кетчупа. Его следует залить в отверстие и оставить на десять минут. Затем останется протереть слив от остатков соуса.

Эксперты объяснили, что томатный кетчуп является продуктом с повышенной кислотностью и за счет этого помогает очищать поверхности. Наличие в составе уксуса поможет вернуть металлическим элементам утраченный блеск.

Ранее домохозяйкам посоветовали чистить пластиковый подоконник с помощью перекиси водорода. Ее следует нанести на загрязненные участки, оставить на пару минут, а после вытереть насухо.