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19:22, 27 мая 2024Ценности

Фигуристка Алина Загитова поделилась фото в мини-платье

Фигуристка Алина Загитова в мини-платье поделилась фото из Дубая

Фото: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась с фанатами снимками в откровенном наряде. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя спортсменка опубликовала серию изображений с отдыха в Дубае. На них знаменитость позировала в корсетном мини-платье белого цвета с юбкой-баллоном. В качестве обуви она выбрала босоножки в тон, а в руках держала солнцезащитные очки. При этом волосы Загитова распустила.

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Пользователи сети оценили внешний вид фигуристки в комментариях. «Красотка!», «Тебе идут такие платья», «Обожаю тебя», «Прекрасная», — восхитились подписчики.

Ранее в мае спортсменки Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) приняли участие в рекламной съемке бренда нижнего белья Skims, который принадлежит телезвезде Ким Кардашьян.

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      Карина Черных
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