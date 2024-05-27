В ФРГ рассказали о конфиденциальном соглашении с Киевом по использованию оружия

Минобороны ФРГ: Германия имеет с Украиной конфиденциальное соглашение по оружию

Германия имеет с Украиной конфиденциальное соглашение по условиям использования переданного Киеву оружия, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Как отметили в ведомстве, ФРГ не хочет вмешиваться в военные действия. «И, конечно, существует соглашение, но оно не предназначено для общественности, в том числе касательно [использования] отдельных боевых систем», — рассказали в министерстве.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что у ФРГ нет союзнических обязательств перед Украиной, которая не является членом НАТО и Европейского союза. Политик подчеркнул, что поставки оружия не помогут Украине победить в конфликте. Кроме того, он выразил сомнение насчет того, что Киев сможет вернуть утраченные территории.