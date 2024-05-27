Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 27 мая 2024Мир

В ФРГ рассказали о конфиденциальном соглашении с Киевом по использованию оружия

Минобороны ФРГ: Германия имеет с Украиной конфиденциальное соглашение по оружию

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Германия имеет с Украиной конфиденциальное соглашение по условиям использования переданного Киеву оружия, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Как отметили в ведомстве, ФРГ не хочет вмешиваться в военные действия. «И, конечно, существует соглашение, но оно не предназначено для общественности, в том числе касательно [использования] отдельных боевых систем», — рассказали в министерстве.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что у ФРГ нет союзнических обязательств перед Украиной, которая не является членом НАТО и Европейского союза. Политик подчеркнул, что поставки оружия не помогут Украине победить в конфликте. Кроме того, он выразил сомнение насчет того, что Киев сможет вернуть утраченные территории.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции заявили о проработке отправки военных инструкторов на Украину

      Глава МИД Венгрии назвал литовского коллегу одним из самых провоенных политиков

      Иностранный тренер «Спартака» сравнил жизнь в России и других странах

      Поселок в российском регионе атаковал дрон-камикадзе ВСУ

      В Москве зарегистрировали протокол против издателя Медузы

      Главного редактора украинского издания отправили на фронт

      На Западе заявили о планах Зеленского столкнуть США и Китай

      В России заявили о скором взятии под контроль Часова Яра

      Усманов прокомментировал повышение налогов для граждан с высоким доходом

      Над Подмосковьем средства ПВО сбили малоразмерный воздушный шар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше