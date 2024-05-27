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22:44, 27 мая 2024Мир

Глава МИД Венгрии назвал литовского коллегу одним из самых провоенных политиков

Сийярто назвал главу МИД Литвы Ландсбергиса одним из самых провоенных политиков

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал своего литовского коллегу Габриелюса Ландсбергиса одним из самых провоенных политиков в Европейском союзе (ЕС), отметив, что тот ведет себя очень агрессивно, сообщает РИА Новости.

«Литовский коллега — это провоенный политик. На мой взгляд, один из самых провоенных политиков среди глав МИД стран ЕС. Сегодня у нас с ним была жесткая дискуссия в Брюсселе», — заявил он, добавив, что останется сторонником мира вне зависимости от того, «кто бы на него не кричал и как бы агрессивно себя ни вел».

По его мнению, литовским властям необходимо пересмотреть свою внешнюю политику и придерживаться более ориентированной на мир позиции.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт выступил против выделения дополнительных 6,5 миллиарда евро в качестве военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Он добавил, что министры из стран ЕС пытались оказать на страну «чрезвычайно сильное давление», но это не повлияло на стремление Венгрии «твердо стоять на своей позиции».

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      Марина Совина
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