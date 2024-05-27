Среда обитания
Все
00:30, 28 мая 2024Среда обитания

Банк JPMorgan вложил сотни миллионов долларов в солнечную энергию

Банк JPMorgan вложил 680 миллионов долларов в строительство солнечных станций

Фото: American Public Power Association / Unsplash

Американский банк JPMorgan выделил датской энергетической компании Ørsted 680 миллионов долларов на развитие солнечной энергетики, сообщает EsgToday.

Финансирование направлено на завершение проектов строительства солнечных станций в Техасе и в Аризоне. Так, в техасском Минерале собираются построить солнечную электростанцию Sparta мощностью 250 мегаватт. В округе Пинал Аризоны возведут электростанцию мощностью 300 мегаватт, а также хранилище солнечной энергии мощностью 300 мегаватт. Ожидается, что коммерческая эксплуатация объектов начнется в этом году.

Ранее стало известно, что в 2023 году мировые инвестиции в чистую энергетику выросли до 200 миллиардов долларов, за год увеличившись более чем на 70 процентов. Средства были направлены на развитие ключевых технологий в области — в производство солнечных батарей, ветрогенераторов, аккумуляторных батарей и тепловых насосов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о демографической катастрофе в ВСУ

      Путин предупредил о суровом отпоре диверсантам

      Луганск подвергся повторному обстрелу

      Учительница 15 раз занялась сексом с учеником у себя дома

      Банк JPMorgan вложил сотни миллионов долларов в солнечную энергию

      ВСУ признали успех российской армии на купянском направлении

      Стало известно о проблемах ВСУ с пополнением частей

      Обломки сбитого в Подмосковье беспилотника задели двух мужчин

      Венгрия определилась со своим вторым в истории астронавтом

      На Украине объяснили слова Сырского о французских инструкторах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше