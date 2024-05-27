Банк JPMorgan вложил сотни миллионов долларов в солнечную энергию

Банк JPMorgan вложил 680 миллионов долларов в строительство солнечных станций

Американский банк JPMorgan выделил датской энергетической компании Ørsted 680 миллионов долларов на развитие солнечной энергетики, сообщает EsgToday.

Финансирование направлено на завершение проектов строительства солнечных станций в Техасе и в Аризоне. Так, в техасском Минерале собираются построить солнечную электростанцию Sparta мощностью 250 мегаватт. В округе Пинал Аризоны возведут электростанцию мощностью 300 мегаватт, а также хранилище солнечной энергии мощностью 300 мегаватт. Ожидается, что коммерческая эксплуатация объектов начнется в этом году.

Ранее стало известно, что в 2023 году мировые инвестиции в чистую энергетику выросли до 200 миллиардов долларов, за год увеличившись более чем на 70 процентов. Средства были направлены на развитие ключевых технологий в области — в производство солнечных батарей, ветрогенераторов, аккумуляторных батарей и тепловых насосов.