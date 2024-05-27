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13:07, 27 мая 2024Силовые структуры

Командира национальной гвардии Украины осудили за убийство мирного жителя в ДНР

Суд в ДНР дал 24 года украинскому командиру Шевчуку, убившему жителя Мариуполя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении 24-летнего командира отделения Национальной гвардии Украины Юрия Шевчука, убившего мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По информации суда, все произошло 14 мая 2022 года. Украинский командир, находясь в здании магазина в Мариуполе вместе с военнослужащим Михаилом Швецом, выстрелил в мирного жителя из автомата. После этого его сослуживец ударил потерпевшего в шею ножом. Мужчина не выжил.

Шевчук был признан виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Расследование уголовного дела в отношении Швеца продолжается.

Ранее суд в ДНР приговорил четырех украинских военнослужащих к пожизненному лишению свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя.

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      Олеся Мицкевич
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