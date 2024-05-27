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14:04, 27 мая 2024Мир

Лавров заявил об отражении реальности исключением «Талибана» из террористов

Лавров: исключение «Талибана» из числа террористов отражает реальность

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Исключение «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) из числа террористов отражает объективную реальность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен. Небезразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности», — рассказал дипломат.

Ранее директор второго департамента Азии МИД, специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что представители Министерства иностранных дел и Министерства юстиции России доложили президенту страны Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из перечня запрещенных в стране организаций.

Дипломат отметил, что позиция была согласована с другими ведомствами, а позицию МИД страны по этому вопросу он назвал положительной. Он также допустил дальнейшее признание правительства талибов в Афганистане.

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      Максим Габриелян
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