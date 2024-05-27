На Украине начали расследовать отступление ВСУ в Харьковской области

ГБР Украины начало изучать обстоятельства отступления ВСУ в Харьковской области

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило, что начало изучать обстоятельства отступления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее украинские СМИ сообщали, что ГБР начало расследование в связи с произошедшим в Харьковской области. Фигурантами дела, как утверждают источники, стали 28 командиров подразделений ВСУ. По данным следствия, командование 125-й бригады не организовало должным образом оборону на российско-украинской границе.