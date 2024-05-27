На Украине оценили ущерб от разрушения энергообъектов

Нацбанк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на 0,6 процентного пункта

Аналитики Нацбанка Украины понизили на 0,6 процентного пункта прогноз по росту ВВП страны на 2024 год из-за ущерба, нанесенного в результате атак по энергетическим объектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежеквартальный прогноз регулятора республики.

На фоне масштабного разрушения энергогенерирующих мощностей прогноз роста экономики Украины на этот год понизили с 3,6 до 3 процентов. В регуляторе объяснили изменение оценки трудной ситуацией в энергетическом секторе на фоне урона, причиненного местным объектам критической инфраструктуры весной.

В Нацбанке спрогнозировали периодический дефицит электроэнергии в ряде регионов страны. Это будет обусловлено тем, что восстановить поврежденные объекты энергетического сектора в сжатые сроки невозможно. Все вышеперечисленные факторы в итоге будут замедлять темпы роста всей экономики. «Именно из-за потерь энергосектора НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6 до 3 процентов», — заключается в документе.

Ранее в Нацбанке Украины заявили об усилении кадрового голода в стране из-за последствий миграции и мобилизации значительной части работоспособного населения. В регуляторе отметили, что проблема нехватки квалифицированных сотрудников затронула ряд ключевых отраслей экономики, включая логистический сектор и розничную торговлю.