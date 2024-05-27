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15:33, 27 мая 2024Экономика

На Украине заявили об усилении кадрового голода из-за мобилизации

Нацбанк Украины: миграция и мобилизация привели к усилению кадрового голода

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Усиление кадрового голода на Украине стало следствием миграции и мобилизации, которые затронули значительную часть работоспособного населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежеквартальный отчет аналитиков Нацбанка страны.

В украинском регуляторе отметили, что в результате найти квалифицированного сотрудника на необходимую позицию становится все труднее для местных работодателей. В наибольшей степени кадровый голод ощущается в сферах логистики, розничной торговли и ряде других отраслей экономики. «Во многих секторах сохраняется значительный дефицит кадров», — резюмировали в Нацбанке.

Ранее о напряженной ситуации на украинском рынке труда сообщили в Европейской бизнес-ассоциации. По итогам проведенного аналитиками опроса выяснилось, что в 74 местных компаниях испытывают большие трудности с подбором необходимого персонала. Еще 17 процентов фирм на Украине сталкиваются с этой проблемой частично. Лишь у 7 процентов компаний нет никаких проблем с поисками необходимых специалистов.

В то же время усиление кадрового голода на Украине фиксируется на фоне высокого уровня безработицы. Так, по итогам 2023 года Украина оказалась в десятке стран мира с самым высоким показателем нетрудоустроенного населения. Тогда без работы числились в общей сложности 21,1 процента граждан республики.

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