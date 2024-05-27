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13:20, 27 мая 2024Силовые структуры

Начальник российской колонии попался на взятке

В Воронеже силовики задержали начальника ИК-2 Запрудских по делу о взятке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в коррупции начальника исправительной колонии №2 (ИК-2) Максима Запрудских. Об этом сообщает «‎Вести Воронеж»‎ со ссылкой на источник в адвокатской среде города.

По его данным, Запрудских попался на взятке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Подробности фабулы дела не раскрываются.

В феврале сообщалось, что суд оштрафовал бывшего начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области за коррупцию. Он лишен звания «подполковник внутренней службы» и должен выплатить 4,8 миллиона рублей. По данным следствия, вечером 16 сентября 2022 года глава колонии на парковке получил от осужденного вознаграждение в размере 400 тысяч рублей за положительную характеристику, чтобы заменить неотбытую часть наказания на принудительные работы.

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      Любовь Ширижик
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