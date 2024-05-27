Одинокого косуленка вытащили из огненной ловушки российские спасатели

Пожарные Авиалесоохраны спасли детеныша косули из лесного пожара вoзле Улaн-Удэ

Российские пожарные спасли детеныша косули, попавшего в огненную ловушку при лесном пожаре. Об этом сообщает Авиалесоохрана Бурятии в Telegram-канале.

Отмечается, что накануне близ Улaн-Удэ возник лесной пожар. На его ликвидацию прибыли специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Во время тушения спасатели обнаружили косуленка, он был окружен сильным огнем. Специалистам удалось найти попавшее в беду животное благодаря его громкому писку.

«Малыш был очень напуган, еле стоял на ногах, видимо, надышался дымом. Подошли к нему, и он даже не шелохнулся, мы быстро вынесли его из дымящегося очага на табор и напоили водой. Думали, что сразу убежит, но он успокоился и даже дал себя погладить», — говорится в сообщении.

Специалисты Авиалесоохраны рассказали, что косуленок был совсем один посреди дыма. Они отметили, что ждали до вечера, однако мама-косуля так и не появилась. Спасатели добавили, что не смогли оставить его одного в лесу, поскольку детеныш не смог бы выжить.

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