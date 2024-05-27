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22:04, 27 мая 2024Бывший СССР

Одна из бригад ВСУ лишилась 40 процентов своих бойцов

Times: пятая бригада ВСУ за два года лишилась 40 процентов от своей численности

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пятая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущая боевые действия в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), за два года лишилась примерно 40 процентов бойцов. Об этом сообщает издание Times.

«После более двух лет боев.... бригада потеряла 40 процентов от своей первоначальной численности», — пишет газета.

Уточняется, что подразделение лишилось одной части солдат в ходе военных действий и из-за болезней, а другие дезертировали. В настоящее время бригада на 90 процентов состоит из мобилизованных украинцев, а офицерам удается быстро продвинуться по службе в связи с огромными потерями профессиональных бойцов ВСУ.

Кроме того, по данным издания, подразделение страдает из-за нехватки боеприпасов.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что на Украине уже достаточно много военных инструкторов из разных стран. Он объяснил, что наиболее важным кажется сам факт документального подтверждения нахождения на территории государства французских инструкторов.

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      Марина Совина
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