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19:52, 27 мая 2024Бывший СССР

Полковник объяснил легализацию пребывания французских инструкторов на Украине

Полковник Кошкин: на Украине уже много военных инструкторов из разных стран

Фото: Emma Le Rouzic, Etat Major des Armees / AP

На Украине уже достаточно много военных инструкторов из разных стран, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он объяснил, что более важным кажется сам факт документального подтверждения нахождения на территории государства французских инструкторов.

«Такие документы [о пребывание французских военных инструкторов] подписываются каждый день, ничего особенно важного в этом нет, — считает Кошкин. — На Украине и так уже много инструкторов со всего мира. Ну теперь будут еще и французы».

Вместе с тем, военный обратил внимание на политическое оформление такого решени.

«Это уже серьезно. Это серьезное решение геополитического характера, которое является следствием других масштабных действий. Но, конечно, подпрыгивать и нервничать из-за того, что кто-то что-то подписал, тоже неправильно», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов. Сырский похвалил решительность Парижа в вопросе присоединения к «этому амбициозному проекту».

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