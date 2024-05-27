Названы 9 способов накопить на вторую пенсию

Финэксперт Дроздова: накопить на вторую пенсию можно, регулярно пополняя ИИС

Основная задача в личных финансах — перевести активный доход в пассивный, а также выйти на пенсию не по достижению пенсионного возраста, а по созданию нужной величины капитала, сообщила финансовый эксперт Елена Дроздова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала 9 способов накопить на вторую пенсию.

Создать пенсионный капитал без первоначальной суммы не получится, предупредила эксперт. «Большинство может сказать, что нечего откладывать, живу от зарплаты до зарплаты, скопить небольшую сумму денег то не получается. Как показывает практика — это вопрос приоритетов и финансовой дисциплины», — отметила Дроздова.

В личных финансах важна дисциплина и регулярность. И чем больше мы вчера придерживались этих двух составляющих, тем больше у нас сегодня финансовой свободы. Поэтому важно не только работать с контролем своих расходов, но и с тем, как регулярно мы направляем деньги в инвестиционные инструменты Елена Дроздова финансовый эксперт

Во-первых, в числе способов накопить на вторую пенсию эксперт назвала открытие и регулярное пополнение Индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Со слов Дроздовой, благодаря ему, можно увеличить доход от вложений минимум в 3 раза.

Во-вторых, она предложила рассмотреть покупку облигаций с целью получения купона и дальнейшего реинвестирования или с целью удержания до полного погашения и получения большей доходности, чем только от купона за счет разницы между ценой покупки и погашением облигации эмитентом.

Сейчас хорошая доходность на рынке корпоративных облигаций, которую можно зафиксировать на 2 и более лет Елена Дроздова финансовый эксперт

Третий способ отложить средства на вторую пенсию — покупка акций компаний, выплачивающих стабильные дивиденды с целью их реинвестирования. Еще один вариант — покупка акций роста с целью заработать на изменении стоимости. «Акции роста — это бумаги наиболее динамичных и перспективных компаний, которые показывают высокие темпы роста бизнеса в реальном секторе экономики и, как следствие, их акции становятся интересны на фондовом рынке инвесторам», — уточнила эксперт.

Можно рассмотреть и покупку биржевых фондов. «Фонд полностью повторяет структуру какого-то индекса, который отражает динамику всех компаний на том или ином рынке», — пояснила она.

Дроздова также рекомендовала открыть банковский вклад с максимальным сроком и регулярно пополнять его. Проценты, с ее слов, можно использовать для инвестирования или приумножения накоплений. Она подчеркнула, что это самый понятный и простой инструмент, но наименее доходный относительно других.

В качестве альтернативы эксперт посоветовала рассмотреть инвестиции в недвижимость, покупку квартир, домов или земельных участков, которые со временем будут приносить доход в виде арендной платы или при перепродаже.

Еще один вариант приумножить капитал — это платформы P2P-кредитования, а именно займы частным лицам или малому бизнесу с целью получения процентов. Кроме того, по словам Дроздовой, можно инвестировать в золото, серебро и другие драгметаллы.

«То, что вы выберете должно подходить именно вам с учетом вашего возраста, финансовых целей и аппетита к риску. Многие из вышеперечисленных инструментов дают возможность участия от 1 тысячи рублей. Понятно, что вы не прочувствуете в моменте доход с тысячи, но это может стать отличным началом для большего. Так как свободная тысяча и не одна есть у каждого. Важно помнить, что чем раньше начать откладывать средства, тем больше эффекта будет от сложных процентов», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина напомнила россиянкам, что те могут воспользоваться сертификатом на маткапитал, направив его на накопительную часть своей пенсии.