Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 27 мая 2024Россия

Под Москвой на штрафстоянке сгорели машины

В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять машин
СюжетПожар в Подольске

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

На видеокадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как пламя начало быстро распространяться между автомобилями. Все произошло в 10:42 на улице Борисовка.

В МЧС пояснили, что пожарные локализовали возгорание на площади 105 квадратных метров. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет.

До этого сообщалось, что в Подольске загорелся склад с газовыми баллонами.

Еще раньше стало известно о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения электрического столба из-за шквалистого ветра. Никто из жителей не пострадал, но оказались повреждены десятки зданий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      Экс-главу термального комплекса в российском городе осудили за трагедию в термах

      Расправившиеся с семерыми одинокими москвичами сели от 10 лет до пожизненного

      Стало известно о риске звезды 90-х полностью потерять голос

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Россиянин ударил кулаком сидящего на руках отца ребенка и попал на видео

      Под Москвой на штрафстоянке сгорели машины

      Бывшую правящую партию Польши обвинили в подкупе за счет денег Минюста

      Нейросети помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

      Россияне раскрыли свои траты перед летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше