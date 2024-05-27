Под Москвой на штрафстоянке сгорели машины

В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять машин

В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

На видеокадрах, появившихся в социальных сетях, видно, как пламя начало быстро распространяться между автомобилями. Все произошло в 10:42 на улице Борисовка.

В МЧС пояснили, что пожарные локализовали возгорание на площади 105 квадратных метров. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет.

До этого сообщалось, что в Подольске загорелся склад с газовыми баллонами.

Еще раньше стало известно о пожаре в селе Гридино в Карелии. Он начался в результате падения электрического столба из-за шквалистого ветра. Никто из жителей не пострадал, но оказались повреждены десятки зданий.