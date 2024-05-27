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08:47, 27 мая 2024Путешествия

Подрезавший на машине самолет в российском аэропорту техник объяснился

Подрезавший на машине самолет в аэропорту Пулково техник объяснил, что зазевался

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Техник, который, передвигаясь на машине полетному полю в российском аэропорту Пулково, чуть не подрезал движущийся самолет, объяснил, как оказался на пути у воздушного судна. Он рассказал сотрудникам транспортной полиции, что попросту зазевался, передает издание «Фонтанка» в Telegram.

Техник трудоустроен в компании, которая занимается обслуживанием самолетов Nordwind на территории петербургского аэропорта. Проверка в отношении случившегося продолжается, однако пока информации о заведении дела нет.

Инцидент произошел около 14:00 26 мая, технический автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта после приземления борта авиакомпании «Костромское авиапредприятие», следовавшего из Костромы. Командир судна успел остановиться на расстоянии 50 метров от машины, в результате никто не пострадал.

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      Александра Синицына
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