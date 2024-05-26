Автомобиль подрезал самолет в российском аэропорту

В аэропорту Пулково автомобиль выехал на полосу перед приземлившимся самолетом

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга автомобиль подрезал самолет Ан-26, сообщил источник изданию 78.ru.

По имеющимся данным, технический автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта после приземления борта авиакомпании «Костромское авиапредприятие», следовавшего из Костромы.

Отмечается, что столкновения не произошло благодаря оперативным действиям пилотов самолета. С водителем машины проводят разбирательства.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре добавили, что на полосу выехал технический работник авиакомпании Nordwind, который, предварительно не имел разрешения на управление авто на территории летного поля. Самолет же следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля.

Прокуратура организовала проверку. Все пассажиры благополучно высажены, пострадавших и ущерба нет, добавили в ведомстве.

В марте в Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета, в котором находились пассажиры.