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20:25, 26 мая 2024Путешествия

Автомобиль подрезал самолет в российском аэропорту

В аэропорту Пулково автомобиль выехал на полосу перед приземлившимся самолетом

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга автомобиль подрезал самолет Ан-26, сообщил источник изданию 78.ru.

По имеющимся данным, технический автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу аэропорта после приземления борта авиакомпании «Костромское авиапредприятие», следовавшего из Костромы.

Отмечается, что столкновения не произошло благодаря оперативным действиям пилотов самолета. С водителем машины проводят разбирательства.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре добавили, что на полосу выехал технический работник авиакомпании Nordwind, который, предварительно не имел разрешения на управление авто на территории летного поля. Самолет же следовал на стоянку и остановился в 50 метрах от автомобиля.

Прокуратура организовала проверку. Все пассажиры благополучно высажены, пострадавших и ущерба нет, добавили в ведомстве.

В марте в Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета, в котором находились пассажиры.

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      Антон Похиляк
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