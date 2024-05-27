Президент Киргизии освободил от должности посла страны в России

Президент Киргизии Жапаров освободил от должности посла страны в России Самат

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, освобождающий от занимаемой должности посла страны в России Гульнару-Клару Самат, передает ТАСС.

Пресс-служба президента Киргизии сообщила, что Самат была освобождена от должности по причине перехода на другую работу.

Ранее Садыр Жапаров пообещал не ставить родственников на государственные должности, как это делали его предшественники. По его словам, он часто говорит своим родственникам, что они должны быть вместе с народом и не повторять ошибок прошлого.