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04:08, 27 мая 2024Культура

Пятилетнюю дочь Леры Кудрявцевой госпитализировали

5-летняя дочь телеведущей Леры Кудрявцевой легла в больницу для обследования

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Пятилетнюю дочь телеведущей Леры Кудрявцевой Машу госпитализировали с подозрением на синусит. Девочка легла в больницу для обследования после жалоб на постоянную заложенность носа, подробности случившегося актриса сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», — рассказала Кудрявцева.

По словам телеведущей, медицинские специалисты уже назначили девочке первое обследование — компьютерную томографию. Оно позволит исключить синусит.

Маша — дочь актрисы, певицы и телеведущей Леры Кудрявцевой и футболиста Игоря Макарова. Чтобы девочка появилась на свет, супруги прибегли к процедуре ЭКО.

Ранее Кудрявцева высказалась об алкоголизме балерины Анастасии Волочковой и обратилась к СМИ с просьбой прекратить высмеивать артистку. По ее мнению, балерина нуждается в помощи.

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      Александра Синицына
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