Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:32, 27 мая 2024Культура

Режиссер «Аладдина» и «Русалочки» отрицательно отозвался о новых фильмах Disney

Режиссер «Аладдина» и «Русалочки» Маскер раскритиковал новые фильмы Disney

Фото: Maria Laura Antonelli / Globallookpress.com

Режиссер оригинальных мультфильмов Disney «Русалочка», «Аладдин» и «Моана» Джон Маскер отрицательно отозвался о новых проектах студии. Его слова приводит TMZ.

Маскер заявил, что кинематографистам необходимо сменить приоритеты. «В первую очередь нужно развлекать и создавать захватывающие истории и интересных персонажей, а уже во вторую закладывать в историю необходимые идеи», — пояснил он. Режиссер заверил, что не против инклюзивности, однако авторы не должны забывать о качестве сценария.

Кинематографист также раскритиковал новый фильм «Русалочка» 2023 года. По его мнению, история «потеряла свое очарование». Кроме того, Маскеру не понравился краб Себастьян, созданный с помощью технологий CGI.

Ранее в студии Disney объяснили провал своих последних фильмов в прокате сексизмом зрителей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Попова снова не выпустили из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Он рассмеялся и взмахнул кулаком

      Политолог усомнился в отставке Пашиняна из-за протестов

      Лавров заявил об отсутствии расхождений по теме Украины с Узбекистаном

      В Госдуме поддержали идею гарантированного пенсионного продукта

      Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ

      Российские подростки в парке швыряли в пруд черепах и попали на видео

      Россиянин поймал рыбу с себя ростом

      Европейская страна отказалась поддержать новые антироссийские санкции

      Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды оставили под арестом в СИЗО

      SpaceX объяснила неполадки во время третьих испытаний Starship

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше