Режиссер «Аладдина» и «Русалочки» отрицательно отозвался о новых фильмах Disney

Режиссер «Аладдина» и «Русалочки» Маскер раскритиковал новые фильмы Disney

Режиссер оригинальных мультфильмов Disney «Русалочка», «Аладдин» и «Моана» Джон Маскер отрицательно отозвался о новых проектах студии. Его слова приводит TMZ.

Маскер заявил, что кинематографистам необходимо сменить приоритеты. «В первую очередь нужно развлекать и создавать захватывающие истории и интересных персонажей, а уже во вторую закладывать в историю необходимые идеи», — пояснил он. Режиссер заверил, что не против инклюзивности, однако авторы не должны забывать о качестве сценария.

Кинематографист также раскритиковал новый фильм «Русалочка» 2023 года. По его мнению, история «потеряла свое очарование». Кроме того, Маскеру не понравился краб Себастьян, созданный с помощью технологий CGI.

Ранее в студии Disney объяснили провал своих последних фильмов в прокате сексизмом зрителей.