Резонансное дело о махинациях в судах на 500 миллионов рублей вернули прокурору
Калининский районный суд Тверской области вернул прокурору резонансное дело о махинациях с оплатой судебных переводчиков на полмиллиарда рублей в Москве и Подмосковье. Об этом стало известно РИА Новости.
По данным агентства, обвинительное заключение было составлено с нарушением. Постановление планируют оспорить.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о хищении 500 миллионов рублей в судебной системе Москвы и Московской области, которое расследовалось четыре года, будет прекращено. За время расследования двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности, а у остальных он истечет в конце 2024 года.
Материалы резонансного дела поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. После этого заседания регулярно переносились то из-за болезни подсудимых, то из-за болезни их адвокатов.