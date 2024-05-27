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14:49, 27 мая 2024Силовые структуры

Резонансное дело о махинациях в судах на 500 миллионов рублей вернули прокурору

Суд вернул прокурору уголовное дело о хищении 500 млн руб. на судебных переводах
Начало событий в новости Резонансное дело о махинациях в судах прекратят из-за срока давности

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Калининский районный суд Тверской области вернул прокурору резонансное дело о махинациях с оплатой судебных переводчиков на полмиллиарда рублей в Москве и Подмосковье. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным агентства, обвинительное заключение было составлено с нарушением. Постановление планируют оспорить.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о хищении 500 миллионов рублей в судебной системе Москвы и Московской области, которое расследовалось четыре года, будет прекращено. За время расследования двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности, а у остальных он истечет в конце 2024 года.

Материалы резонансного дела поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. После этого заседания регулярно переносились то из-за болезни подсудимых, то из-за болезни их адвокатов.

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      Олеся Мицкевич
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