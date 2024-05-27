Резонансное дело о махинациях в судах прекратят из-за срока давности

«Ъ»: дело о хищении ₽500 млн в судебной системе прекратят из-за срока давности

Резонансное уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Московской области прекратят из-за истечения срока давности. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что расследование дело о хищении 500 миллионов рублей расследовалось четыре года. За это время двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности. У шестерых других фигурантов он истечет в конце 2024 года.

Материалы дела поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. После этого заседания регулярно переносились из-за болезни то подсудимых, то адвокатов.

Фигурантов задержали в 2015 году. По данным следствия, руководство компании «Рабикон-К» на протяжении длительного времени предоставляло в управления судебных департаментов Москвы и Московской области подложные постановления об оплате труда переводчиков. В рамках расследования уголовного дела один из коммерсантов признал свою вину, и с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Правоохранительные органы заинтересовались оплатой услуг переводчиков, привлекаемых к работе в московских судах, после заседания столичного Совета судей, состоявшегося в начале февраля. Тогда Липезин сообщил, что его управление в 2014 году потратило на услуги переводчиков 322 миллиона рублей. После этого Мосгорсуд провел собственную проверку и установил, что на самом деле затраты московских судов на оплату переводчиков составили всего 7,3 миллиона рублей. Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы.

