Россияне признались в ненависти к одному виду транспорта

«Авито»: только 16 % россиян хотят видеть больше электросамокатов в городе

Только 16 процентов россиян хотят видеть больше электросамокатов на улицах своего горда. В ненависти к одному виду транспорта граждане признались в исследовании «Авито», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Негативное отношение к электросамокатам выразили 28 процентов респондентов. Еще 42 процента оценили этот транспорт нейтрально, а 30 процентов заявили, что рады появлению электросамокатов. Велосипеды оказались гораздо популярнее. 67 процентов опрошенных относятся к ним положительно, 26 процентов — нейтрально. Каждый второй хотел бы видеть больше велосипедов на улицах и только шесть процентов высказались против этого вида транспорта.

Отмечается, что большая часть респондентов (68 процентов) — пешеходы, которые не планируют использовать велосипеды или самокаты летом. Еще 37 процентов участников опроса собираются присоединиться к велодвижению в этом сезоне, а 14 процентов — ездить на электрическом или обычном самокате.

Ранее сообщалось, что МВД попросило установить «лежачие полицейские» для электросамокатов.