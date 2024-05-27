Россиянин расправился с впустившим его пожить в свою квартиру знакомым

В Краснодаре осудили двоих мужчин, избивших знакомого до смерти

В Краснодаре осудили двоих местных жителей, которые расправились с мужчиной, впустившим пожить одного из них в свою квартиру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Суд признал их виновными по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Одного из подсудимых отправили в колонию строгого режима на десять лет, а второго — на девять с половиной лет. Свою вину осужденные признали. С них также взыскали по миллиону рублей в пользу матери погибшего.

По версии следствия, потерпевший впустил одного из подсудимых пожить у себя, потому что мужчине негде было ночевать. В результате 16 октября 2023 года гость без разрешения хозяина привел в квартиру своего друга. В какой-то момент между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого подсудимые нанесли пострадавшему не менее 40 ударов кулаками в область головы и не менее 30 ударов — в область туловища и конечностей. Лишь на следующий день потерпевшему вызвали скорую, которая уже не смогла ему помочь.

Ранее в Железногорске задержали 32-летнего мужчину, избившего 86-летнего местного жителя за просьбу покормить кота.