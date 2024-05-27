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17:30, 27 мая 2024Экономика

Россиянка поговорила с неизвестными и лишилась квартиры

В Карелии пенсионерка лишилась единственной квартиры после общения с мошенниками

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Жительница города Петрозаводска в Карелии пообщалась с неизвестными и лишилась единственной квартиры. О мошенничестве с жильем сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

По данным ведомства, 79-летней женщине позвонили с незнакомого номера и сообщили о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги». Собеседники убедили россиянку помочь поймать злоумышленников и поучаствовать в якобы секретной операции — для этого ей нужно было перевести деньги на «безопасный» счет.

Сначала пенсионерка отправила мошенникам 600 тысяч рублей сбережений, а затем через недобросовестных риелторов продала свою квартиру — полученные от сделки деньги женщина также перевела аферистам. Опасность ситуации женщина осознала, когда получила постановление о выселении из своей квартиры. Общий ущерб достиг 3 миллионов рублей, уточнила пострадавшая.

Ранее в Хабаровске группа мошенников присвоила семь квартир, прикинувшись наследниками. В течение трех лет аферисты забирали себе чужое выморочное жилье, используя фальшивые паспорта и подставных лиц в суде.

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      Нина Ташевская
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