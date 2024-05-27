Россиянке пригрозили лишением прав на сына из-за его одноклассников

Россиянке пригрозили лишением прав на сына из-за поведения его одноклассников

Жительнице Ростовской области пригрозили лишением прав на сына из-за поведения его одноклассников. Об этом сообщает портал 161.RU.

По сообщению издания, сын россиянки Виктории Шириной подвергся травле со стороны других учеников. Четвероклассники избили сына Виктории, а один из них прыснул в глаза пострадавшему едкой жидкостью. Как заявила россиянка, подобные случаи происходят регулярно. Классный руководитель отказалась принимать меры, а родители устроивших травлю детей не верят словам Шириной.

Из-за травли и избиений успеваемость ребенка ухудшилась, и россиянке пригрозили лишением родительских прав: власти района, где живет семья, обвинили ее в том, что женщина не выполняет своих обязанностей. Также на Ширину составили административный протокол.

«Получается, что моего ребенка побили, его сейчас делают виноватым, еще и пытаются приписать то, что я не выполняю родительские обязанности», — отметила женщина.

Администрация школы не комментировала ситуацию.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал ввести механизмы решения конфликтов в школах. Он заявил, что именно от раннего купирования конфликта зависит безопасность детей.