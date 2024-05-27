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16:02, 27 мая 2024Наука и техника

Российские военные захватили бронированного «Сенатора»

Российские военные захватили бронеавтомобиль Roshel Senator в Волчанске

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России захватили бронеавтомобиль канадского производства Roshel Senator, который был передан Вооруженным силам Украины (ВСУ), в Волчанске. На фотографии трофея обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке российские бойцы позируют на фоне бронеавтомобиля. Судя по фотографии, машина досталась ВС России без повреждений. Senator вооружили крупнокалиберным пулеметом ДШК.

Бронеавтомобиль «Сенатор» начали выпускать в 2019 году. Машина на шасси пикапа Ford F-550 получила дизельный двигатель мощностью 400 лошадиных сил. Бронекорпус автомобиля обеспечивает защиту пассажиров от огня стрелкового оружия, а V-образное днище позволяет выдержать подрыв на мине. Бронеавтомобиль может нести пулеметы или автоматический гранатомет.

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Ранее в мае стало известно, что российские военные захватили переданную Киеву роботизированную платформу THeMIS Cargo в зоне проведения специальной военной операции.

В том же месяце на Украине заметили Senator, оснащенный сплошными решетчатыми экранами для защиты от дронов. Эти конструкции обеспечивают защиту крыши, бортов, передней части и кормы машины.

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      Даниил Иринин
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