Силуанов рассказал о проблемах с расчетами картой «Мир» в Узбекистане

Силуанов: проблемы с картами «Мир» в Узбекистане связаны с санкционными рисками

В Узбекистане есть проблемы с расчетами картой российской платежной системы «Мир», необходимо искать пути выхода из этой ситуации. Об этом в беседе с «Известиями» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он напомнил, что сложности с оплатой картами «Мир» появились в 2022 году. Именно поэтому в данный момент ведутся поиски альтернативных способов расчета, например с помощью QR-кодов или тех систем, которые уже функционируют при расчетах со странами, где карты «Мир» не используются, рассказал Силуанов.

Глава Минфина объяснил, что проблемы с картами в Узбекистане связаны с антироссийскими санкциями. «Для банков Узбекистана, в том числе, это создает определенные риски. Надо искать выходы», — подчеркнул министр.

Ранее российские банки рассказали, что в первом квартале 2024 года вырос спрос на карты платежной системы «Мир». Пик подачи заявок пришелся на февраль, при этом чаще всего карты оформляют граждане Китая. По словам представителей кредитных организаций, эта тенденция связана с вступлением в силу осенью 2023 года закона об упрощенной выдаче карт «Мир» иностранцам. В список привилегированных стран вошли 25 государств.