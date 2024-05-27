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17:51, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Сообщение об использовании детей для пропаганды в Запорожье не подтвердилось

Сообщение об использовании детей для пропаганды в Запорожье не подтвердилось

Фото: Ben Wicks / Unsplash

Telegram-канал «Крымский ветер» написал, что российские власти используют детей в Запорожской области, чтобы повысить доверие местного населения. Уточняется, что этим занимается 23-летний Александр Бородавченко из Севастополя, который приехал в Запорожье в качестве интернет-технолога. «Он главный редактор интернет-издания "ЗаМедиа", один из полевых командиров движения для молодежи и подростков "Юг Молодой". Активисты этого движения в авангарде пропаганды: ежедневно транслируют российские нарративы для многочисленных Telegram-каналов и других платформ», — говорится в публикации.

На самом деле членство в движении «Юг Молодой» — добровольное. В настоящее время организация объединяет более тысячи человек из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Александр Бородавченко, о котором написал «Крымский ветер», проводил лекции еще до начала специальной военной операции. Так, в сентябре 2021 года в Севастополе он рассказал о системе власти в России. Также Бородавченко поделился с присутствующими своим опытом молодежного активизма, участия молодежи в общественной жизни города и страны.

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы уже публиковали сообщения о милитаризации детей в российских регионах. Так, в конце марта британский Центр журналистских расследований опубликовал материал, в котором утверждалось, что российские власти якобы вербуют живущих в Крыму и Севастополе детей для участия в боевых действиях. Однако эта информация не нашла подтверждения.

Сообщение о том, что российские власти используют детей для повышения доверия населения, не распространилось в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Варвара Кошечкина
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