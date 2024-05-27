Стали известны подробности задержания проректора российского университета

СК: в Уфе проректора УУНиТА подозревают в получении взяток от подчиненных

В Уфе 46-летнего бывшего ректора Института развития образования Республики Башкортостан заподозрили в получении взяток от подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по республике Евгений Каневский.

По данным ведомства, с 2020 по 2023 год подозреваемый требовал от пяти сотрудников передать ему деньги, начисляемые им в виде премий. Взамен он обещал общее покровительство и попустительство по службе. Подчиненные боялись негативных последствий на работе и передавали экс-ректору нужные суммы. Так он получил более 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено дело по пунктам «б,в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством взятки») УК РФ. Отмечается, что сейчас задержанный является проректором Уфимского университета науки и технологий (УУНиТА). О его задержании сообщалось ранее.