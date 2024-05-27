Участница конкурса красоты заработала состояние на продаже грязных тапочек

Претендентка на звание «Мисс Шотландия» разбогатела на продаже грязных тапочек и воды из ванны. Об этом пишет Daily Star.

34-летняя Донна Мэйтесон всегда испытывала трудности из-за своей яркой внешности. В юности она вышла в финал конкурса «Мисс Шотландия», однако проработала моделью лишь год. Позже участница конкурса красоты стала реабилитологом и больше 10 лет помогала пожилым людям возвращаться к нормальной жизни после инфаркта. Мэйтесон часто получала негативные комментарии по поводу своей яркой внешности, в том числе онлайн, когда выкладывала в сеть свои фото.

Во время пандемии COVID-19 женщина потеряла работу и осталась без средств к существованию с маленьким ребенком на руках. Тогда она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans и создавать там контент. Она быстро заработала состояние, продавая свою грязные туфли, тапочки, воду из ванны и другие необычные предметы подписчикам.

«Моя любимая вещь в работе — это разнообразие каждого дня. Сегодня я притворяюсь коровой в своей гостиной для видео, на следующий день я высылаю почтой свои тапочки или грязную воду из ванны. Когда мне кажется, что я уже знаю все возможные причуды людей, появляется что-то новое. И мне это нравится — чем разнообразнее, тем лучше!» — рассказала Мйтесон.

Ранее сообщалось, что порномодель разбогатела, когда стала притворяться, что у нее сломаны ноги. На подобных фото и видео она зарабатывает до пяти тысяч фунтов стерлингов (около 574 тысяч рублей) в месяц.