Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:31, 27 мая 2024Из жизни

Участница конкурса красоты заработала состояние на продаже грязных тапочек

Фото: @missdjmatheson

Претендентка на звание «Мисс Шотландия» разбогатела на продаже грязных тапочек и воды из ванны. Об этом пишет Daily Star.

34-летняя Донна Мэйтесон всегда испытывала трудности из-за своей яркой внешности. В юности она вышла в финал конкурса «Мисс Шотландия», однако проработала моделью лишь год. Позже участница конкурса красоты стала реабилитологом и больше 10 лет помогала пожилым людям возвращаться к нормальной жизни после инфаркта. Мэйтесон часто получала негативные комментарии по поводу своей яркой внешности, в том числе онлайн, когда выкладывала в сеть свои фото.

Во время пандемии COVID-19 женщина потеряла работу и осталась без средств к существованию с маленьким ребенком на руках. Тогда она решила зарегистрироваться на платформе OnlyFans и создавать там контент. Она быстро заработала состояние, продавая свою грязные туфли, тапочки, воду из ванны и другие необычные предметы подписчикам.

Материалы по теме:
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020
Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы. Как в дни всеобщего траура на подиум выпустили полуголых моделей
Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы.Как в дни всеобщего траура на подиум выпустили полуголых моделей
20 сентября 2022

«Моя любимая вещь в работе — это разнообразие каждого дня. Сегодня я притворяюсь коровой в своей гостиной для видео, на следующий день я высылаю почтой свои тапочки или грязную воду из ванны. Когда мне кажется, что я уже знаю все возможные причуды людей, появляется что-то новое. И мне это нравится — чем разнообразнее, тем лучше!» — рассказала Мйтесон.

Ранее сообщалось, что порномодель разбогатела, когда стала притворяться, что у нее сломаны ноги. На подобных фото и видео она зарабатывает до пяти тысяч фунтов стерлингов (около 574 тысяч рублей) в месяц.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия предложила помочь Армении с ЧС из-за сильных ливней. К каким последствиям привело стихийное бедствие?

      В Windows 11 появилось еще одно обязательное приложение

      43-летняя Алессандра Амбросио снялась в купальнике

      Евродепутат напомнил о минимум трех случаях спасения Франции Россией

      Гладков сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Белгородской области

      Пятилетнюю дочь Леры Кудрявцевой госпитализировали

      В Австралии раскрыли планы России и Китая на встречах БРИКС

      Девушка удалила зубы мудрости и столкнулась с неожиданным последствием

      Евросоюз уличили в невозможности нарастить производство снарядов для Украины

      Полковник заявил о прорыве ВС России на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше