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03:29, 27 мая 2024Силовые структуры

Уголовное дело на арестованного в Приморье американца направили в суд

Уголовное дело на арестованного в Приморье американца Блэка направили в суд

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Уголовное дело на арестованного в Приморье американца Гордона Блэка, обвиняемого в краже, направили в суд. Об сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Гражданин США обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК России (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), а также пунктом «в» части 2 статьи 158 УК России (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Блэка задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и кражи у нее 200 тысяч рублей. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Суд отправил американца под стражу до 2 июля.

В Пентагоне заявили, что старший сержант Гордон Блэк в последнее время был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию. В США у него есть жена и ребенок.

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      Марина Совина
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