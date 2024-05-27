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16:51, 27 мая 2024Россия

Украина атаковала сразу несколько российских населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Нежеголь и поселок Красное

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Нежеголе в результате обстрела повреждены четыре частных домовладения, в которых выбило окна, а также посекло заборы, фасады и кровли. Также в селе загорелась сухая трава и камыш. На месте работают пожарные.

Помимо этого, один снаряд прилетел на территорию частного жилого дома в поселке Красное. Осколки боеприпаса посекли забор и трактор. Там также работают оперативные службы.

Ранее украинский беспилотник атаковал автозаправку на въезде в Шебекино. Как рассказал Гладков, в результате взрыва выбито остекление и поврежден навес. Мирные жители не пострадали.

ЖЗЛ
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