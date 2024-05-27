Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 27 мая 2024Россия

В Белгородской области пригрозили не платить за ущерб заехавшим в запретные зоны

Гладков пригрозил не платить за ущерб заехавшим в запретные зоны белгородцам

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил не платить за ущерб тем гражданам, которые заехали в запретные зоны. С такой идеей он выступил на оперативном совещании, передает РБК.

Гладков пояснил, что если кто-либо из белгородцев не воспринимает доводы, что находиться в населенных пунктах с режимом ЧС нельзя, и решает самостоятельно туда приехать, то будет рассматриваться вопрос о неоказании помощи в случае повреждения личного транспорта и финансовой помощи в том случае, если этот человек будет ранен.

«Мы не собираемся экономить ни в коем случае. Но я не знаю другого пути, какими еще доводами заставить людей подумать о своей собственной безопасности», — объявил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю. По сведениям властей, водитель не пострадал, у транспортного средства были повреждены кузов и лобовое стекло.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Попова снова не выпустили из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Он рассмеялся и взмахнул кулаком

      Лавров заявил об отсутствии расхождений по теме Украины с Узбекистаном

      В Госдуме поддержали идею гарантированного пенсионного продукта

      Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ

      Российские подростки в парке швыряли в пруд черепах и попали на видео

      Россиянин поймал рыбу с себя ростом

      Европейская страна отказалась поддержать новые антироссийские санкции

      Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды оставили под арестом в СИЗО

      SpaceX объяснила неполадки во время третьих испытаний Starship

      Россиянам напомнили о рисках при отсутствии договора аренды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше