В Белгородской области пригрозили не платить за ущерб заехавшим в запретные зоны

Гладков пригрозил не платить за ущерб заехавшим в запретные зоны белгородцам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил не платить за ущерб тем гражданам, которые заехали в запретные зоны. С такой идеей он выступил на оперативном совещании, передает РБК.

Гладков пояснил, что если кто-либо из белгородцев не воспринимает доводы, что находиться в населенных пунктах с режимом ЧС нельзя, и решает самостоятельно туда приехать, то будет рассматриваться вопрос о неоказании помощи в случае повреждения личного транспорта и финансовой помощи в том случае, если этот человек будет ранен.

«Мы не собираемся экономить ни в коем случае. Но я не знаю другого пути, какими еще доводами заставить людей подумать о своей собственной безопасности», — объявил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю. По сведениям властей, водитель не пострадал, у транспортного средства были повреждены кузов и лобовое стекло.