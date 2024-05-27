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23:33, 27 мая 2024Бывший СССР

В ДНР нашли тело наемника с шевроном французского Иностранного легиона

Военкор Котенок: в ДНР нашли тело наемника с шевроном французского легиона
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash.com

На донецком направлении нашли тело наемника с шевроном французского Иностранного легиона, об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Он отметил, что погибший военнослужащий был обнаружен после штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР.

«Шеврон — Второй иностранный парашютный полк французского Иностранного легиона», — уточнил военкор.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что наемники из Франции, Польши и стран Балтии с начала специальной военной операции (СВО) воюют на стороне ВСУ.

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      Марина Совина
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