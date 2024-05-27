В ДНР заявили о возможности контроля трассы к Покровску после взятия Нетайлово

Кимаковский: взятие Нетайлово дает возможность контроля трассы к Покровску

Взятие Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) позволит российским военным контролировать часть дороги, ведущей к Покровску. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Взятие Нетайлово автоматически дает возможность держать под контролем большую часть трассы, которая ведет к Покровску. По этой дороге, в частности, ведется снабжение группировки украинских сил в Селидово, Курахово, Украинске, Новопавловке, Новогродовке и других населенных пунктах», — объяснил Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, именно со стороны Нетайлово ранее Вооруженными силами Украины (ВСУ) регулярно велись обстрелы Донецка. Он также рассказал, что взятие российскими военными населенного пункта позволит Российской армии усилить давление на группировку украинских войск в Карповке.

27 мая стало известно о переходе Нетайлово под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Как сообщили в Минобороны, населенный пункт был взят силами группировки войск «Центр».