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13:09, 27 мая 2024Россия

Минобороны заявило о контроле еще над одним населенным пунктом в ДНР

МО: подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Нетайлово в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации министерства, населенный пункт взяли под контроль силами группировки войск «Центр». Она же улучшила тактическое положение в зоне боевых действий в ДНР и нанесла поражение 68-й егерской и 24-й механизированной бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское.

Группировка «Центр» за минувшие сутки в зоне СВО отразила пять контратак штурмовых групп противника, которые были предприняты в районе Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР. Потери Украины на этом направлении боевых действий составили до 335 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

25 мая сообщалось, что российские военнослужащие отразили три контратаки в районе Нетайлово, Шумов и Соловьево. В тот же день в ДНР под контроль России перешел населенный пункт Архангельское.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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