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13:19, 27 мая 2024Мир

В Германии призвали разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада

Депутат бундестага Кизеветтер назвал удары по России оружием Запада приемлемыми

Фото: Leah Millis / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России западным оружием являются приемлемыми. Об этом заявил депутат бундестага от Христианско-Демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью телеканалу Welt.

«Это совершенно нормально для мировой практики», — сказал политик.

Он также добавил, что странам-участницам НАТО следует направить собственные силы на Украину с целью содействия выстраивания военной логистики и применения западного оружия ВСУ. По его мнению, подобные идеи не противоречат международному праву.

Ранее Кизеветтер заявил, что коалиция стран, поддерживающих Украину, могла бы обеспечить западным областям республики защиту от ракет и дронов, которые запускает Россия. По его словам, силы противовоздушной обороны можно установить на границе с Украиной, в этом случае их дальность достигала бы 70-100 километров. Таким образом, ВСУ могли бы сконцентрироваться на восточных областях.

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      Максим Габриелян
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