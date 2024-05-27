В Германии призвали разрешить ВСУ наносить удары по России оружием Запада

Депутат бундестага Кизеветтер назвал удары по России оружием Запада приемлемыми

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России западным оружием являются приемлемыми. Об этом заявил депутат бундестага от Христианско-Демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью телеканалу Welt.

«Это совершенно нормально для мировой практики», — сказал политик.

Он также добавил, что странам-участницам НАТО следует направить собственные силы на Украину с целью содействия выстраивания военной логистики и применения западного оружия ВСУ. По его мнению, подобные идеи не противоречат международному праву.

Ранее Кизеветтер заявил, что коалиция стран, поддерживающих Украину, могла бы обеспечить западным областям республики защиту от ракет и дронов, которые запускает Россия. По его словам, силы противовоздушной обороны можно установить на границе с Украиной, в этом случае их дальность достигала бы 70-100 километров. Таким образом, ВСУ могли бы сконцентрироваться на восточных областях.