В Германии заявили о неправильной трактовке слов Шольца об Украине и НАТО

Кабмин ФРГ: слова Шольца о невступлении Украины в НАТО были неверно истолкованы

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Украина может не вступить в НАТО в течение следующих 30 лет, были неверно истолкованы. Об этом заявил официальный представить кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, его слова передает РИА Новости.

«Канцлер пытался выразить недоумение по поводу начала Россией Специальной военной операции. Его слова про 30 лет относились к ситуации на 2022 год. Полагаю, что положение дел полностью изменилось, и поэтому, нет, 30 лет более не актуальны», — пояснил представитель.

Однако Хебештрайт не дал точного ответа на вопрос о новых сроках вступления Украины в НАТО. По его мнению, это решение должно обсуждаться «внутри альянса и с самой Украиной».

Ранее Шольц заявил, что, вероятно, в следующие 30 лет Украина в Североатлантический альянс не вступит. Он отметил, что говорил об этом публично, вспомнив свой визит в Москву в начале 2022 года. Канцлер подчеркнул, что говорил об этом и в Киеве два с половиной года назад.