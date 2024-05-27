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16:29, 27 мая 2024Мир

В Италии призвали остановить генсека НАТО из-за его слов об ударах по России

Сальвини назвал Столтенберга опасным из-за призыва разрешить удары ВСУ по РФ
Маттео Сальвини

Маттео Сальвини. Фото: Antonino Parrinello / Reuters

Вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини назвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга «опасным господином» из-за призыва генсека НАТО разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот господин опасен, потому что разговоры о третьей мировой войне, о западном оружии, способном нанести удар и убивать внутри России, кажутся мне очень, очень опасными и безрассудными», — заявил он.

Политик обратился к тем, кто сможет остановить Столтенберга.

Ранее Сальвини выразил мнение, что генсек альянса должен либо извиниться, либо покинуть свой пост в связи со словами об использовании западного вооружения для атак по военным объектам России. По его словам, он не мог говорить о таких вещах от лица итальянского народа.

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      Виктория Кондратьева
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