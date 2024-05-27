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13:39, 27 мая 2024Силовые структуры

В ЛНР заочно осудили командира ВСУ за приказ о минометном обстреле квартала

Суд в ЛНР дал 20 лет командиру ВСУ за приказ о минометном обстреле квартала

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) заочно приговорил командира минометной батареи войсковой части А1736 старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Голованя к 20 годам лишения свободы за приказ о минометном обстреле жилого квартала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военной прокуратуры объединенной группировки войск (сил).

Головань признан виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 25 февраля 2022 года военнослужащий организовал перевозку на боевые позиции вверенных ему двух минометов БМ-37, а затем отдал приказ подчиненным солдатам обстрелять территорию Трехизбенки. В результате обстрела, от не менее десяти минометных выстрелов осколочно-фугасных снарядов калибра 82 миллиметра, четыре жилых дома получили повреждения и их собственникам причинен значительный ущерб. Жители этих домов не пострадали.

6 мая 2022 года Головань был объявлен в международный розыск. 11 мая 2022 года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал его.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ЛНР вынес заочный приговор командиру 2-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины подполковнику Александру Деркачу за обстрел жилых кварталов из миномета к 20 годам лишения свободы.

 

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      Анна Габай
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